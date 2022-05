Bizarna zamenjava. Občina na zahodu Nemčije je želela narediti konec uriniranju v naravi in naročiti najsodobnejše in okolju prijazne mobilne toaletne prostore. Na žalost pa v mestnem svetu zahtev niso dobro prebrali. Namesto ekoloških so tako naročili prijazne občinskemu proračunu, v ekonomski kategoriji. Tako zdaj po gozdovih strašijo skupaj zbite strukture, v katere skoraj nihče ne upa niti stopiti.