Namesto božičnih okraskov na drevesu čepel skovik

10-letna India Newman je na božičnem drevescu zagledala nenavaden okrasek in ugotovila, da se med vejami skriva sova. Njena mati Kate McBride Newman je pred tem ni opazila, saj je mislila, da gre za okrasek. Kate je za CNN povedala: "India je dramatično prišla v jedilnico in rekla, da jo je eden od okraskov prestrašil. Nato pa so se ji ulile solze." Družinski člani so sicer veliki ljubitelji sov in zato imajo na drevescu ducat okraskov, ki spominjajo na omenjene ptice.

Noč po odkritju zanimivega presenečenja je oče Billy Newman pustil odprto okno v upanju, da bo ptica sama zapustila njihovo domovanje. Ker se to ni uresničilo, so za pomoč prosili strokovnjake za sove, ki so se presenečeno odzvali na klic in dejali, da gre za čudež: "Ta sova že vsaj teden dni živi na vašem drevesu."Sestradani živali so nato ponudili koščke surovega piščanca, ki jih je v celoti pojedla. Ptica je še dodatne tri dni preživela pri gostoljubni družini, nato pa so jo ujeli in jo spustili v naravo.