Zanimivosti
Namesto za otroke odrasli igrače kupujejo zase
Ste vedeli, da se trg igrač eksplozivno širi? Ne zaradi nakupov igrač za otroke, ampak odraslih, ki kupujejo igrače zase. Kar šest milijard evrov je dosegel trg igrač na Japonskem, v veliki meri zaradi odraslih. Kaj jih privablja, kakšne igrače kupujejo odrasli in zakaj se starostna meja ljubiteljev igrač viša?
