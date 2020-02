Spletni hit: Zdravnici pokazala, kaj si misli o 'ploskanju' po zadnji plati

Zdravniki so se namreč želeli prepričati, ali ima zdrava, normalno delujoča pljuča in so jo zato parkrat z rahlim udarcem po zadnjici hoteli pripraviti do joka. A Isabela je, namesto, da bi zajokala, zdravnico vsa namrščena grdo pogledala.

Prisrčen trenutek in izraz na obrazu pravkar rojene dojenčice je v objektiv ujel profesionalni fotograf Rodrigo Kunstmann, ki ga je dekličina mama Diana de Jesus Barbosa najela za fotografiranje rojstva otroka. Fotografija je kmalu postala pravi spletni hit.

Kunstmann je za brazilsko magazinsko revijo Crescer v šali dejal, da je deklica tako vztrajno 'molčala', da ji je zdravnica prigovarjala in jo celo 'prosila' naj da od sebe kak glas. Isabela se je zdravniškega osebja nato le 'usmilila', ko so prerezali pokojnino.