Na dražbi pisma, ki jih je John F. Kennedy spisal ljubici na Švedskem

Na dražbi so se znašla pisma intimne narave, ki jih je ameriški predsednik spisal svoji ljubici. Čeprav je bil takrat že zaročen z Jacqueliine Bouvier, je stik z Gunillo von Post vzdrževal kar nekaj let, vse do njene zaroke, ko je prekinila vse stike.

Eno celo pismo ter dva delna zapisa izpod peresaJohna F. Kennedyja sta se znašla na dražbi, vsebina pa je žgečkljive narave. Ameriški predsednik je lepe besede namenil svoji švedski ljubici, aristokratinji Gunilli von Post, pisma pa bo sedaj mogoče kupiti v sklopu dražbe bostonske avkcijske hiše. icon-expand Gunilla von Post in John F. Kennedy FOTO: Youtube ''Lansko poletje sem se imel s teboj prečudovito. To je svetel spomin mojega življenja - ti si čudovita in pogrešam te,'' je zapisano na enem od papirjev, kuverte pa pripadajo senatu Združenih držav. Žig na ovojnicah izkazuje letnico 1956, naslovljena pa so na von Postovo. ''Če se ne poročiš, pridi k meni, saj bi te zelo rad videl,'' se glasi stavek, spisan s strani Kennedyja. icon-expand John F. Kennedy je vsebino pisma in naslov na kuverti spisal ročno. FOTO: Profimedia JFK je pisma napisal po tem, ko je švedsko lepotico spoznal na francoski rivieri v poletju 1953, med tem, ko je bil še senator, zaročen zJacqueline Bouvier. Kljub nevarnosti, ki jo je afera predstavljala za ugled obeh vpletenih, je von Postova v svoji knjigi spominov leta 1997 zapisala, da sta romanco ohranjala kar nekaj let. icon-expand John F. Kennedy in Jackie Bouvier. FOTO: Profimedia Ljubimca sta se zadnjič videla čisto slučajno, to je bilo leta 1958 na gala plesu. Z dopisovanjem sta prenehala po tem, ko sta se dogovorila za srečanje, vendar se Gunilla vabilu predsednika ni odzvala, saj se je v tistem času ravno zaročila. ''To je edino Kennedyjevo pismo, ki ga lahko ponudimo in prikazuje naklonjenost drugi ženski, med tem, ko je bil že poročen,'' je povedal predstavnik avkcijske hiše. Ti zapisi so bili najdeni med njeno lastnino na posestvu von Postove po tem, ko je leta 2011 umrla. icon-expand