Naš bralec našel jurčka, ki tehta kar 2,4 kilograma

Poslal nam je fotografije in posnetek velikanskega jurčka, ki ga je v petek našel na Pohorju (Osankarica).

"Že pred nekaj tedni sem našel jurčka, težkega 1,2 kilograma, in mislil sem, da bo tako najdbo težko preseči. Tokratni velikan pa je res presegel vsa pričakovanja, " se smeji naš bralec Žan Pivko iz vasi Stojnci v občini Markovci.

"Najprej sem ga moral pokazati sosedi, ki je tudi strastna gobarka – ni mogla verjeti svojim očem, skoraj sem imel občutek, da se ji je orosilo oko. Tudi starša sta bila povsem navdušena, vsi skupaj pa smo jurčka še dolgo občudovali," nam je povedal.

Pivko pravi, da pogosto gobari. "Gotovo vsak vikend, od petka do nedelje, včasih si celo vzamem dopust, da prehitim vikend gobarje!"

Najraje se odpravi po jurčke, dedke, golobice in marele, običajno v bližnje Haloze, vsaka dva tedna pa tudi na Pohorje (Osankarico), čeprav je to nekoliko bolj oddaljeno. "Rad raziskujem kotičke, kamor ni tako enostavno priti, a točne poti naj za zdaj ostanejo skrivnost."