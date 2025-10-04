Svetli način
Zanimivosti

Naš bralec našel jurčka, ki tehta kar 2,4 kilograma

Ljubljana, 04. 10. 2025 08.52 | Posodobljeno pred 1 uro

U.Z.
14

"Zjutraj je bilo na Osankarici vse zmrznjeno, hvala bogu so jurčki trpežni in so me še počakali," pripoveduje naš bralec Žan Pivko – strastni gobar, ki se lahko pohvali z izjemno najdbo. Poslal nam je fotografije jurčka rekorderja, ki tehta kar 2,4 kilograma! Kje ga je našel? In kaj bo naredil z njim?

"Že pred nekaj tedni sem našel jurčka, težkega 1,2 kilograma, in mislil sem, da bo tako najdbo težko preseči. Tokratni velikan pa je res presegel vsa pričakovanja," se smeji naš bralec Žan Pivko iz vasi Stojnci v občini Markovci.

Poslal nam je fotografije in posnetek velikanskega jurčka, ki ga je v petek našel na Pohorju (Osankarica).

"Najprej sem ga moral pokazati sosedi, ki je tudi strastna gobarka – ni mogla verjeti svojim očem, skoraj sem imel občutek, da se ji je orosilo oko. Tudi starša sta bila povsem navdušena, vsi skupaj pa smo jurčka še dolgo občudovali," nam je povedal.

Pivko pravi, da pogosto gobari. "Gotovo vsak vikend, od petka do nedelje, včasih si celo vzamem dopust, da prehitim vikend gobarje!" 

Najraje se odpravi po jurčke, dedke, golobice in marele, običajno v bližnje Haloze, vsaka dva tedna pa tudi na Pohorje (Osankarico), čeprav je to nekoliko bolj oddaljeno. "Rad raziskujem kotičke, kamor ni tako enostavno priti, a točne poti naj za zdaj ostanejo skrivnost."

In kaj namerava z jurčkom rekorderjem narediti? "Slabše dele smo posušili, nekaj pa narezali in spravili v skrinjo za rižoto ali juho," nam je še zaupal.

KOMENTARJI (14)

M_teoretik
04. 10. 2025 09.30
Te omejitve so nek paradoks, s katerim naj bi preprečevali da bi bilo manj gib. Pol ne bi obstajali "žlaki", skrita mesta, kamor hodijo nabiralci vsako leto na isto mesto!?
300 let do specialista
04. 10. 2025 09.17
+3
Dober tek, zavistneži pa že u gmajni🤣
proofreader
04. 10. 2025 09.15
+5
Zakonska omejitev je 2 kg na osebo dnevno, torej mora 400 gramov vrniti v gozd.
Mr Nobady
04. 10. 2025 09.13
+3
Po pravilu je da lahko na dan 2 kg gob nabereš, ali pa če najdeš enega ki tehta 2 kili ali več. In preden je tega našel, je sigurno že kaj imel v košari...
300 let do specialista
04. 10. 2025 09.17
+2
In kaj bi ga ti sedaj na vsa zbona razglašal za kriminalca? Ti bi pa verjetno pohodil jurčka?
gongash
04. 10. 2025 09.10
+3
Ful je veliko gobavcev. To vsi tok naberejo da še ogromno skrinjo napolnijo. Dobro da se kaj zraste.
Mad max
04. 10. 2025 09.08
+6
Takšne stare jurčke je potrebno pustiti v gozdu za seme. Eni biseri še na pol gnile ven zvlečejo iz gozda
jazpatipažidanamarela
04. 10. 2025 09.06
+2
Super, čestitke.
ptuj.si
04. 10. 2025 09.06
+6
Torej je javno priznal prekršek, maks na osebo je 2 kg.
EU Dig. Cenzura
04. 10. 2025 09.08
+5
Točno tako in še košaro im še dodatno polno... Ampak zakaj bi dajali kazen zaradi nabiranja gob, ki rastejo v naravi...
