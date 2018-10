Par potrdil, da je ujel njuno zaroko

Po dobrem tednu dni je fotograf sporočil, da je ugibanj konec in da je našel skrivnostni par. Na Twitterju je zapisal: "Našel sem ju. Spoznajte Charlija Beara in njegovo zaročenko Melisso – srečen, srečen par, ki sem ju ujel na fotografiji. Ujel sem njuno 'drugo' zaroko, ki je bila po Charlijevih besedah bolj posebna in uradna. Čestitam vama iz srca, želim si, da bi vaju lahko spoznal in objel. Srečen sem, da sem vaju končno našel in delil ta poseben trenutek z vama. Hvala, ker sta super, mogoče se bomo nekega dne srečali v živo."

Za ABC News sta se odzvala tudi zaljubljenca. Bear, ki je navdušen nad številom delitev njune fotografije, je pojasnil, da je na fotografijo naletel po čistem naključju, in sicer medtem ko je brskal po Instagramu. Kot je Bear dopisal za vedno ujeti trenutek, se je ta na gori zgodil zato, ker sta z Melisso zaljubljena v naravo:"Šla sva na pohod in odločil sem se, da bom Melisso presenetil z drugo snubitvijo, ki bo bolj posebna od prve. Zdaj mi je uspelo tudi to, da sem ji priskrbel epsko fotografijo snubitve."

Kako se je fotograf znašel na pravem mestu ob pravem času?

Fotograf Matthew Dippel iz Michigana se je s svojim prijateljem odpravil na potovanje do Los Angelesa. Na poti sta se odločila, da se ustavita tudi v ameriškem narodnem parku Yosemite, ki je znan po dramatični pokrajini s številnimi klifi in slapovi. Ob sončnem zahodu je Dippel želel fotografirati še izjemno priljubljeno točko Taft Point, ki leži na približno 1000 metri nadmorske višine.

A najbrž niti sam ni vedel, da bo tam posnel res čudovito fotografijo. Od daleč je namreč ujel poseben trenutek nekega para. Na priljubljeni izpostavljeni točki je namreč nek fant pokleknil in dekle v dolgi obleki prijel za roko, fotograf pa je ravno takrat pritisnil na sprožilec. Vse skupaj pa se je zgodilo ob topli sončni svetlobi, ki je fotografiji dala pravljični pridih.

Ker je romantična fotografija preplavila splet, so nekateri podvomili v njeno pristnost. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so namreč fotografa obtožili, da je par sam dodal na sliko s pomočjo Photoshopa, da bi dobil svojih "pet minut slave". Dippel je očitke zavrnil in poudaril, da je fotografija, ki jo je posnel s kamero Canon 5D Mark III, pristna.