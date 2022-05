Nasin rover začel z zbiranjem dokazov o življenju na Marsu

Rover Vztrajnost je na Marsu pristal sredi 45 kilometrov širokega Marsovega kraterja Jezero. V kraterju je bilo najverjetneje široko jezero, ki je obstajalo pred milijardami let. Naloga roverja je, da s pomočjo svojih orodij in instrumentov zbira podatke iz svoje okolice in proučuje kamnine.

Tokrat je Nasin rover dosegel velik mejnik v svoji misiji na Marsu. V torek se bo šestkolesni robot začel vzpenjati po starodavni delti v kraterju. Najprej se bo povzpel navkreber in se na nekaj mestih ustavil in pregledal skale, ki bi lahko vsebovale dokaze o preteklem življenju na planetu.