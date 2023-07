Našli potopljeno mesto, ki naj bi ga zaradi grehov ljudi pogoltnilo morje

Legenda pravi, da je nekoč cvetoče mesto, ki zdaj leži ob obali severne Nemčije, po močnem neurju v eni sami noči pogoltnilo Severno morje. To naj bi bila kazen za grehe njegovih prebivalcev, ki naj bi po ljudskem izročilu vključevali pijančevanje, brezbožnost in razkazovanje bogastva, zgodbo povzema Insider .

Srednjeveška legenda še pove, da naj bi donenje cerkvenega zvonika odzvanjalo iz globin Severnega morja.

Številni zgodovinarji so se spraševali, ali je bilo mesto le del mitov ali je obstajalo tudi v resnici. Vendar pa so raziskovalci zdaj v Waddenskem morju odkrili ostanke te "severne Atlantide". Arheologi z Univerze Christian-Albrecht v Kielu so v bližini otoka Südfall odkrili približno dvokilometrski niz srednjeveških ostankov.

Med raziskavo so znanstveniki našli ostanke pristanišča, temelje velike cerkve in drenažne sisteme. V sporočilu za javnost so navedli, da so raziskave ravni plimovanja pripeljale do pomembnih novih odkritij in neprimerljivega vpogleda v življenja prebivalcev Severne Frizije.

"Ostanki srednjeveške naselbine so že močno erodirani in jih je pogosto mogoče zaznati le kot negativne odtise," je dejala Hanna Hadler z Inštituta za geografijo Univerze v Mainzu, ki je ob tem dodala, da morajo odkritje podkrepiti z dodatnimi raziskavami.