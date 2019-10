Navdihujoče: namesto steklenih čevljev, steklena roka

Mandy Pursley se je rodila brez desne podlahti in dlani. A to je nikakor ne ustavi pri sanjah. Že od nekdaj je želela vsaj za en dan postati princesa, a zaradi invalidnosti ni zbrala poguma, do zdaj ... Postala je Pepelka, toda namesto steklenega čevlja je imela stekleno roko.

Dekle iz Južne Kalifornije je že od malih nog sanjalo, da bi postala princesa. A ker se je rodila brez desne podlahti in dlani, ni zbrala poguma. "Ko sem odraščala, v medijih nisem nikoli opazila invalidnih deklet, ki bi bile oblečene v princesko. Dolgo je trajalo, da sem spoznala, da sem kljub invalidnosti lahko močna, lepa in unikatna," je Mandy Pursley zaupala medijem. Kljub temu da je v svetu pravljic in risank ogromno princesk, pa ni našla princeske, v kateri bi se videla tudi sama: "Bilo je toliko lepih zgodb z vsega sveta, a še vedno ni bilo princese, ki bi bila videti kot jaz." A zdaj je zbrala pogum in se odločila, da bo postala svojevrstna Pepelka, namesto steklega čeveljčka pa si je nadela stekleno roko: "Kaj narediš, ko ne najdeš princese, ki ti je podobna? Sami si jo ustvarimo! Celoten projekt je bil narejen z veliko ljubezni," je ponosno zapisala, ko je objavila fotografije. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke