Ne s sanmi, Božiček je prispel z vojaškim helikopterjem

Praznično vzdušje se je dotaknilo tudi pripadnikov Slovenske vojske, ki so priskočili na pomoč Božičku. Na Twitterju so namreč objavili serijo fotografij, ki prikazujejo, kako se dobri mož pripelje z vojaškim helikopterjem. Dobri možje in žene pa so bili tudi sami, saj so pripravili darila za otroke, ki živijo v težkih socialnih razmerah.

Božiček se ne pripelje na saneh, ampak s helikopterjem Slovenske vojske, bi lahko sklepali ob treh prisrčnih fotografijah, ki so jih ob prihajajočih praznikih objavili na Twitterjevem profilu Slovenske vojske. Na prvi fotografiji je dobri mož še na helikopterju in maha skozi okno, na drugi ga vidimo, kako izstopa, na tretji pa z dvignjeno roko pozdravlja že zunaj. FOTO: Slovenska vojska Da se je praznično vzdušje dotaknilo Slovenske vojske, je jasno tudi iz objave, ki so jo delili nekaj ur prej in ki je bila izvirno objavljena na Natovi strani. Na zabavnem posnetku vojaki krasijo drevesce, balončke pa nataknejo še na kolega v kamuflaži. Posnetek se konča z voščilom "od vseh pri Natu". Praznično dobrodelni pa so bili pripadniki Slovenske vojske že od začetka decembra. V akciji SodelujeMO - obdarujeMO so zbirali darila za otroke, ki živijo v težkih socialnih razmerah. Minister za obrambo Karl Erjavec jih je v petek predal generalni sekretarki Zveze prijateljev mladine Slovenije Bredi Krašna.