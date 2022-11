Slovenija in njene vinorodne pokrajine se že vrsto let ponašajo z vinskimi kraljicami. A kraljevi naslov ni več rezerviran samo za ženske. V Prlekiji imajo tako kar dva vinska kralja. Po tem, ko so lani okronali prvega, so letos svojega vinskega kralja dobile tudi Jeruzalemsko-Ormoške gorice. Kraljevski položaj je od vinske kraljice nasledil vinar Tilen Sedlak.