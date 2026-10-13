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Nedeljska pasja maša: cerkve ponekod preplavili kosmatinci

Quito, 13. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
Kužki pri maši

Množico vernikov so zamenjali štirinožni kosmatinci, petje cerkvenih pesmi pa mahanje z repi. Namesto nedeljske pasje šole so v nekaterih državah po svetu organizirali kar nedeljske pasje maše. Pred cerkvami so se namreč zbrale množice lastnikov domačih živali, ki so svoje najboljše prijatelje ob prazniku svetega Frančiška Asiškega pripeljali na blagoslov. Ob tem pa so za kosmatince ponekod poskrbeli še z brezplačnim cepljenjem. Katere so bile najbolj nenavadne živali, ki so se udeležile blagoslova?

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cerkve maša psi sveti frančišek asiški
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