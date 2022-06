Negorljiva izdaja Dekline zgodbe prodana za 121 tisoč dolarjev

"Glede vprašanja svobode govora potekajo burne razprave in center PEN je med vsemi kričavimi glasovi glas razuma," je povedala Margaret Atwood in izrazila upanje, da bo "pripomogel k ozaveščenosti in spodbudil razumno razpravo."

Pri izdelavi so med drugim uporabili nikljevo žico, ki jo pogosto uporabljajo v električnih komponentah in je stabilna do 1400 stopinj Celzija, nerjaveče jeklo, ki ga uporabljajo v vesoljski proizvodnji in zdrži do 1530 stopinj Celzija, tri milimetre tanke fenolne plošče, ki se uporabljajo v proizvodnji elektronike in zdržijo do 282 stopinj Celzija, ter posebna črnila, ki vzdržijo do 1200 stopinj Celzija.

V videoposnetku, objavljenem pred dražbo, je 82-letna pisateljica poskušala knjigo zažgati s plamenometom, a neuspešno.