Nemška policija preiskuje izginotje lesenega kipa v obliki penisa

Minuli konec tedna je na Bavarskem izginila lokalna znamenitost - dva metra visok leseni kip v obliki falusa, ki se je nahajal na vrhu gore Grünten nad regijo Allgäu. Izginotje preiskuje tudi policija, ki pa še preverja, ali je bilo sploh storjeno kaznivo dejanje, saj lastnik kipa in njegov izvor ni znan, poroča Deutsche Welle.

Lesena skulptura je zatem, ko se je nenadoma pojavila na gori Grünten, postala lokalna atrakcija, in številnim turistom in sprehajalcem nudila priložnost za edinstveno fotografijo, ter dobila nadimek "Varuh Allgäuja". Kot kulturna znamenitost je bila označena celo na aplikaciji Google Zemljevidi, po njej so poimenovali lokalnega medveda.

Nato pa je v noči na nedeljo leseni kip izginil. Lokalni časnik Allgäuer Zeitung poroča, da so kip posekali, za 200-kilogramsko skulpturo pa je ostala le žagovina.