Nemec dvorišče spremenil v božični raj

Prva tretjina decembra je za nami in nekateri so že povsem v prazničnem vzdušju. Božično-novoletna drevesca so že postavljena, stene in sobe so okrašene, pred hišami se sveti na stotine luči. Mnogim je božično okraševanje postalo kar hobi in v njem izjemno uživajo. Tako kot Nemec, ki na svojem vrtu sprejema goste z vse države. Spremenil ga je v božični raj, ob pogledu nanj pa seveda najbolj zasijejo otroške oči.