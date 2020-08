Nemec namesto osjega gnezda zažgal svojo hišo

Poučna zgodba iz Nemčije. Moški, ki je želel z deodorantom in vžigalnikom uničiti osje gnezdo, je namesto tega zanetil požar, v katerem je skoraj zgorela cela hiša. Škode je za pol milijona evrov, gasilcem pa je uspelo vsaj preprečiti, da se ogenj ni razširil še na sosednje stavbe. Vse, ki imajo težave z osami, pa so gasilci opozorili, da to nikakor ni pravi način za odstranjevanje nadloge.