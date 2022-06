Nemka naznanila, da je v razmerju z letalom

Sarah Rodo je 23-letnica, ki jo spolno privlačijo nepremični objekti. "Objekti me privlačijo že iz najstniškega obdobja – to sem prvič ugotovila, ko sem bila stara 14 let," je povedala za britanski Mirror . Sedaj se je zaljubila v potniško letalo Boeing 737, za katerega pravi, da je njen fant.

Sarah razmerje ohranja tako, da z letalom pogosto potuje ali pa ga v prostem času zgolj opazuje, na roki pa ima celo dve tetovaži, posvečeni svoji ljubezni. Nekoč bi se z letalom rada poročila, a to v njeni državi ni dovoljeno.

Doma ima kar 50 replik letala, en ji dela družbo v postelji, z njim pa je tudi intimna. "Mojemu letalu je ime Dicki in zavzame skoraj celo mojo posteljo. Všeč mi je vse na njem, še posebej njegov obraz, krila in motor – izgledajo mi seksi," je povedala in pojasnila, da je z letalom v razmerju.

Nemka je imela v preteklosti romantične občutke do ekspresnega vlaka, v razmerju pa je bila tudi z moškimi. "Imela sem dve zvezi z moškima, ker nisem bila prepričana, kakšna je moja spolna usmeritev. Hitro sem ugotovila, da me ljudje romantično ne privlačijo – sedaj vem, da je moja seksualnost objektofilija in za tem stojim."