Nemška podjetnica zaposlila skupino babic, ki pečejo torte

Kdo peče najboljše torte? Mnogi bi verjetno odgovorili: moja babica. In tako je 29-letnica iz Münchna prišla na poslovno idejo. Odprla je podjetje, v katerem je zaposlila 39 babic in enega dedka, ki z veliko ljubezni pečejo najboljše torte daleč naokoli. Posel cveti, babice in dedki se z veseljem družijo in pripravljajo slaščice, zadovoljni pa so tudi naročniki.