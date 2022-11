V predprazničnem času številna mesta po svetu kar tekmujejo, katero bo postavilo najlepše in največje božično drevesce. Tudi zato, da bi privabili čim več domačih in tujih obiskovalcev. Toda v nemškem Dresdnu je letos ta zgodba obrnjena nekako na glavo. Postavili so namreč božično smreko, ki se je je nemudoma prijel sloves, da je najgrša v Nemčiji, če ne celo širše. A če pri mnogih zbuja posmeh in zgražanje, so organizatorji na drevesce prav ponosni.

