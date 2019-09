Nemško sodišče razsodilo, da je 'maček' bolezen

Neimenovani tožniki, ki so tožili podjetje, ki promovira zdravljenje posledic po pitju alkoholnih pijač, so trdili, da podjetje nepotrjeno trdi, da ti izdelki zdravijo mačka. Sodišče je odločilo, da ni dovoljeno oglaševati hrane in pijače kot sredstva za preprečevanje ali zdravljenje bolezni. V razsodbi je še zapisalo, da je "bolezen že manjša ali začasna motnja običajnega stanja oz. delovanja telesa". To velja tudi za utrujenost, slabost in glavobole, za katere je podjetje trdilo, da jih njihovi izdelki lahko odpravljajo.

Sodniki so v odločitvi še zapisali, da so zdravniki že pred časom za stanje mačka uvedli strokovni izraz veisalgia.

Odločitev sodišča prihaja ravno v času, ko se številni Nemci borijo s posledicami prevelikih količin zaužitega alkohola, saj se je v Münchnu konec tedna začel tradicionalni Oktoberfest, ki bo trajal do 6. oktobra.