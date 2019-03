Nenavaden maraton: v kopalkah na drsalke

Po zamrznjenem Bajkalskem jezeru je z drsalkami na nogah več kot 200 pogumnežev, med njimi so bili tudi otroci, preizkušalo, ali so kos izzivu. Pri temperaturah pod lediščem, ki jih je dodatno spustil še mrzel veter, so tekmovali v drsanju. Na razdaljah od pet pa vse do 100 kilometrov. Poseben sloves imata nočna tekma in tekmovanje, v katerem drsalci in drsalke odvržejo dobršen del oblačil.