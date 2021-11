Nenavaden prizor: Britanec na dvorišču skupaj ujel srno, jazbeca in lisico

62-letnega Britanca in njegovo ženo je na dvorišču za hišo pričakal nenavaden prizor. V večernih urah so se na njunem dvorišču skupaj pasli in sprehajali srna, jazbec in lisica. S posnetka se zdi, da se lisica in jazbec nista srečala prvič, medtem ko se je srna sprehajala le nekaj metrov stran. Sta pa Britanca svoje dvorišče namenoma oblikovala v gozdno jasno, kjer pogosto srečata gozdne živali, kljub temu ju je druščina srne, jazbeca in lisice presenetila.