Nenavaden prizor: kravo Loni evakuirali s pomočjo helikopterja

Župan občine Blatten, Matthias Bellwald, je na sredini novinarski konferenci pohvalil solidarnost skupnosti pri hitrih evakuacijah, ki so potekale od minule sobote v tej vasi v dolini Lötschental. Ljudi in živali so iz vasi morali evakuirati zaradi resnične grožnje, da se bo z gorskega pobočja utrgal ogromen plaz s prostornino 1,5 milijona kubičnih metrov.

Poleg okoli 300 ljudi, so evakuirali še 190 glav ovac, 26 glav goveda in okoli 20 zajcev. Zaradi poškodbe pa so morali kravo Loni v dolino prepeljati kar s helikopterjem. Tako je tudi nastal posnetek zmedene krave, ki leti po zraku.