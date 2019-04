Nenavadna družina: mačka posvojila veveričje sirote

Živalski vrt Bakhchisaray na jugu Krimskega polotoka je pred kratkim sprejel štiri osirotele veveričke. Te so v naravi brez mame našli lokalni prebivalci. Zato da bi mladički preživeli, so jih v škatli odnesli v živalski vrt.

Zaposleni so veveričke prinesli k mački Pushi, ki je že skrbela za svoje mačje mladičke. Ni šlo za ljubezen na prvi pogled, pravijo zaposleni, saj so se veverice sprva bale svoje mačje mame. Tudi mačka je bila na začetku malce začudena, saj so veverice po njej ves čas plezale in skakale.