Nenavadna reševalna akcija nemških gasilcev: iz vodnjaka pomagali ujeti sovi

Lokalno policijo je o ujeti ptici v soboto popoldne obvestil zaskrbljen domačin, po tem ko je iz globine nekdanjega grajskega vodnjaka zaslišal njene skovike. Reševalno akcijo je nato prevzel pristojni center za pomoč v sili v Holsteinu, natančneje vodja reševalnih operacij Mark Zielinski , poroča nemški PressePortal . Ta se je osebno odpravil do vznožja hriba, kjer ga je pričakal domačin. Skupaj sta se peš nato podala do ruševin gradu.

"Na opazovalni ploščadi ni bilo videti ničesar, je bilo iz smeri vodnjaka slišati skovike," je po poročanju nemških medijev dejal Zielinski, ki se je odločil na pomoč poklicati enoto lokalnega gasilskega društva - presodil je namreč, da bodo potrebovali tako njihovo opremo, kot osebje.

Gasilci so ujeti mladi sovi - veliki uharici - sprva želeli pomagati tako, da so jo skušali z vabo ujeti v vrečo. A neuspešno. V jarek so nato s posebno črpalko prečrpali dovolj kisika, nato pa se v vodnjak spustili s pomočjo plezalne opreme. Pri lociranju ptice so si pomagali tudi z močno lučjo in teleskopom. Ujeto sovo so rešili, a malodane v zadnjem hipu, saj je naprava za zaznavanje ravni kisika kazala na občuten padec tega v globini jaška.

V reševalni akciji je sodelovalo kar 12 gasilcev s štirimi vozili, pa tudi šest prostovoljcev, sicer pripadnikov ekipe tehnikov, ter dva uslužbenca bližnjega zavetišča za netopirje, kamor so rešeno uharico nato namestili.