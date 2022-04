Letalski prevozniki: zgolj za domače živali, s Hootersovimi dekleti ali pa Biblijo

Družbo so ustanovili z razlogom, da bi zaskrbljeni lastniki svoje ljubljenčke na pot raje poslali z njim posebej namenjenim letalom, potovanje med prtljago v običajnem letalu so namreč opisali kot "nevarno" zaradi nepredvidljivih in ekstremih temperatur ter neustrezne osvetlitve.

Vsako letalo je lahko prevažalo približno 50 ljubljenčkov, posebni skrbniki pa so njihov dobrobit preverjali vsakih 15 minut. Prav tako so živali pred poletom sprehodili, štirinožci pa so si lahko oddahnili tudi v posebej prilagojenih letaliških salonih.

Letalska družba Pet Airways je bila ustanovljena leta 2009 v Delray Beachu na Floridi, namenjena pa je bila izključno hišnim ljubljenčkom kot so mačke in psi. V zanje posebej prilagojenih letalih, kjer so sedeže zamenjali t.i. boksi, so potovali kar sami.

Leta 2002 je predsednik verige restavracij Robert Brooks kupil Pace Airline, čarterskega prevoznika s floto osmih letal, večinoma Boeingov 737 in ga spremenil v Hooters Air. Poleg tega, da so bila letala odeta v značilno oranžno barvo in logo sove z velikimi očmi, sta bili na letalih dve hostesi, oblečeni v Hootes "uniformi". Na letalu sta se družili s potniki in vodili nagradne igre. Sicer so bile na letalu tudi prave stevardese s certifikatom Ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA), ki so delile hrano in opravljale druge naloge stevardes.

Hooters je ameriška veriga restavracij, ki je znana po razgaljajočih uniformah natakaric. Imajo namreč zelo izrazit dekolte in izjemno kratke oprijete hlače. V 42 ameriških zveznih državah imajo več kot 400 restavracij, ki ponujajo perutničke, pivo in drugo hrano, ki se jo običajno streže v barih.

Leta 2012 je družba zašla v finančne težave in začela odpovedovati lete, leto kasneje pa popolnoma prenehala poslovati. Skupaj so sicer na cilj varno prepeljali več kot 9000 hišnih ljubljenčkov. Njihova spletna stran je sicer še vedno aktivna, na njej pa piše, da bi z delovanjem lahko ponovno pričeli sredi leta 2022.

Poslovali so približno dve leti, povezave pa so imeli v številna ameriška mesta, med drugim New York, LA, Denver, Chicago in Atlanto. Karta je stala od 150 pa vse do 1200 dolarjev (140 in 1130 evri), odvisno od velikosti živali.

Hooters air je na trg prišel z nizkimi cenami in povezavami z mesti kot so Atlanta, Newark in Baltimore, posledično pa pritegnil potnike vseh vrst - večinoma igralce golfa in turiste, pa tudi družine. Kljub temu letalska družba ni bila nikoli dovolj uspešna, da bi bila dejansko dobičkonosna, leta 2006 je tako zaradi dviga cen goriva po orkanih Katrina in Rita prenehala delovati.

Leta 1985 jo je ustanovil Ari Marshall, poslovnež iz New Jerseyja, ki je kupil staro DC-8 letalo. To naj bi bilo hkrati tudi edino letalo družbe. Letalo naj bi trikrat na teden letelo iz Miamija na letališče Ben Gurion v Izraelu, ki je od Jeruzalema oddaljen malo manj kot 50 kilometrov. V tistem času so morali verski romarji, ki so želeli priti do Svete dežele, ujeti povezovalni let v New Yorku. "Rusi imajo svojo letalsko družbo. Britanci jo imajo. Prav tako Playboy. Zakaj torej Gospod ne bi imel svoje letalske družbe?" je po poročanju Associated Pressa Marshall dejal leta 1986.

Do leta 1987 letalska družba zaradi nedokončanih sprememb in vzdrževalnih del ni uspela izpolniti pogojev za licenco FAA, kar je šlo v nos vlagateljem. Marshalla so odstranili in vzpostavili nov upravni odbor, da bi se stvari začele hitreje premikati naprej. Novi predsednik Theodore Lyszczasz se je z Marshallom sprl, prav tako sta z bratom prišla k Marshallu na dom in zahtevala korporativno dokumentacijo, Marshall pa ju je tožil zaradi vdora na posest. The Lord's Airline je nakoncu propadel, letalo pa je šlo na uničenje.

Smokers Express & SmintAir - letala za kadilce

Ameriška zvezna uprava za letalski promet je leta 1990 prepovedala kajenje na vseh notranjih letih v ZDA, William Walts in George Richardson, dva podjetnika iz okrožja Brevard na Floridi, pa z odločitvijo nista bila zadovoljna. V začetku leta 1993 sta se tako odločila zaobiti pravilo z ustanovitvijo letalske družbe, ki naj bi delovala v sklopu zasebnega kluba. Vsak, ki je želel potovati z letalsko družbo je moral plačati 25 dolarjev (približno 23 evrov) članarine, prav tako so morali biti člani starejši od 21 let.

Letalska družba naj bi imela sedež na regionalnem letališču Space Coast v Titusvillu na Floridi, potnikom pa naj bi nudili zrezke, burgerje in brezplačne cigarete. Skoraj leto dni po tem, ko so naznanili svoje namere, letalska družba še vedno ni imela ne licence, niti letala. Čeprav so ustanovitelji trdili, da so zbrali več kot 5000 članov, so regulatorji Smokers Expressu zavrnili licenco za delovanje. Družba je tako izginila še preden bi sploh kdaj poslala letalo v nebo.