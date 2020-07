Nenavadne živali: najprej so jih hranili, zdaj pa terorizirajo prebivalce Šanghaja

Podnevi se skrivajo, ponoči pa v velikem številu zavzamejo ulice. Videti so kot rakuni in cibetovke, a niso ne eno ne drugo. Nenavadne živali, ki so jih prebivalci sprva hranili, zdaj pa so se tako namnožile, da ljudje ponoči ne gredo več iz hiš. Dobesedno terorizirajo eno od območij v Šanghaju, kjer zdaj preučujejo možnosti, kako urediti živalski kaos.