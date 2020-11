Nenavadno opozorilo kanadskim voznikom: 'Ne pustite, da vam los poliže avto'

Kanadske voznike v kraju Jasper je nedavno pričakalo nenavadno prometno opozorilo: "Ne pustite, da losi poližejo vaš avtomobil." Mestne oblasti so opozorilo postavile zato, ker se losi ne morejo upreti soli, ki se v zimskih razmerah nabere na avtomobilih.

"Obsedeni so s soljo, to je ena od snovi, ki jo potrebujejo za oskrbo svojega telesa z minerali," je za CNN pojasnil Steve Young, predstavnik Narodnega parka Jasper. "Po navadi jo dobijo v slanih jezerih v parku, vendar so zdaj ugotovili, da lahko zaužijejo tudi sol za posipanje cest, ki se prime avtomobilov," je dejal.

V narodnem parku ljudje pogosto parkirajo ob cesti v upanju, da si bodo lahko od blizu ogledali veličastne živali. Vendar pa je takšno početje zelo nevarno, opozarjajo oblasti. Ko ljudje pustijo, da losi poližejo sol z njihovih avtomobilov, jih tudi navajajo na avtomobile. To pa je nevarno tako za živali kot za voznike, saj se jim losi ne bodo več umikali in bo s tem tveganje za trčenje večje.

"Losi in avtomobili niso dobra kombinacija. Če z avtomobilom trčite v losa, bo ta priletel skozi vetrobransko steklo," je bil nazoren Young. Voznikom zato svetujejo, naj se losom ne približujejo. Če jih zagledajo ob cesti, naj se jim čim bolj izognejo, če pa so ob cesti parkirali, naj enostavno odpeljejo.

Poleg tega so oblasti voznike pozvale, naj ne zapuščajo vozil, če vidijo kakšno divjo žival. Večina divjih živali bo sicer ob prisotnosti človeka zbežala, toda los se lahko zoperstavi človeku in ga celo napade, če se čuti ogroženega. Obiskovalci kanadskih narodnih parkov divjih živali ne smejo hraniti, vabiti ali motiti. Tistim, ki pravil ne upoštevajo, pa grozi globa do 25.000 kanadskih dolarjev (16.100 evrov).

V zadnjem času so se sicer v narodnem parku losi precej razmnožili, kar je posledica zmanjšanja populacije volkov, ki so njihovi naravni sovražniki.