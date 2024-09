Neobičajen potnik na letu v Zagreb – galeb z ranjenim krilom

Ranjen, prestrašen, trpinčen in lačen. Galebu iz Dubrovnika so bile štete ure, dokler ga ni opazila domačinka, ki se ji je strlo srce. Odločila se je, da mu bo pomagala in sprožila obsežno reševalno akcijo. Dvignila je telefon, klicala na različne konce in naposled ugotovila, da ga je pripravljeno sprejeti le zavetišče za divje živali v Zagrebu. Toda, kako naj galeb z ranjenim krilom poleti iz Dubrovnika v prestolnico? Pomoč je ponudil nekdo z zdravimi krili, nihče drug kot nacionalni letalski prevoznik.