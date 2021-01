Nepogrešljiva delovna uniforma v domači pisarni

Leto 2020 je bilo na račun epidemije koronavirusa za mnoge precej neobičajno leto. Če ne drugače, pa je kar nekaj prebivalk in prebivalcev v prvem, predvsem pa v drugem valu svoje pisarne zamenjalo za kuhinjske mize in postelje. Delo od doma, pa seveda pouk na daljavo, sta prinesla kar precej stresa za mnoge, ki si v svojih domovih težko naredimo primerno delovno okolje. Je pa odpadla jutranja stresna vožnja v gneči v službo, pa večna dilema - kaj naj naj danes oblečem in obujem.

Tako večina, ki dela od doma, dneve preživlja v pižami, trenirki ali pa kar v spodnjicah. Zakaj pa ne? Saj ste v odobju lastnega doma. Edino za tisto uro Zooma ali sestanka prek katerega drugega ponudnika videokonferenc si nase navlečete kakšen bolj fin kos oblačila, se počešete in nekoliko uredite, nekateri pa še tega po vseh teh mesecih dela od doma ne zmoremo več. Enostavno se kamera več ne prižge.

21. januarja obeležujemo mednarodni dan trenirk. V teh časih si ga to udobno oblačilo res zasluži, saj je nepogrešljivo - v domači pisarni in med razgibavanjem pred video aerobike.

"Danes je mednarodni dan trenirke, ki je v zadnjih mesecih postala tudi uradno službeno oblačilo. V 2019 smo uvozili več kot 444.000 trenirk,"so z informacijo postregli na Twitter profilu Statističnega urada RS.