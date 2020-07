Nepozabno srečanje: do družine na Pelješcu priplaval delfin

"Ljudje na čolnu so mu sledili, ker so videli, da z njim nekaj ni vredu. Delfin je nato na obali opazil nas in priplaval k nam. Iskal je stik, dotik, a je plaval zelo počasi in utrujeno," pripoveduje avtor fotografij in videoposnetkov Mario Duspara .

K delfinu je nato pristopil njegov oče Tomislav Duspara in se ga previdno dotaknil. Pobožal ga je, nato pa ga opogumil, da bi se vrnil globlje v morje. Delfin ga je ubogal in zaplaval stran od obale.

Družina je hitro po srečanju stopila v stik z Veterinarsko fakulteto v Zagrebu. Tam so jim pojasnili, da je najverjetneje to bil navadni progasti delfin. Jih pa čudi, da je žival priplavala vse do obale, saj da je takšno vedenje za to vrsto precej nenavadno. Bil je to mlad delfin in žal domnevajo, da je bil bolan ali pa zmeden, ker je odtaval od jate, in se je zato tako vedel. Ni pa bil videti poškodovan, prav tako se - kot kaže - ni zapletel v mrežo.