Nepridipravi v nemškem mestu ukradli – cesto

Veliko je reči, ki premamijo tatove, denimo denar, orodje, zlate palice, tudi po gozdovih na črno sekajo drevesa, a da bi kdo ukradel cesto – no, o čem takem pa res še nismo poročali. A tudi to se je zgodilo in krajani Zittaua v Nemčiji so zaprepadeni. Na delu so bili profesionalci z bagri in kamioni, so prepričani policisti, ki jih je prijava kraje tlakovane ceste, milo rečeno, presenetila.