'Nevarne in smrtonosne' hlače, ki so obšle splet

Če imate vsaj eno družbeno omrežje, ste v zadnjih dneh naleteli na tovrstne posnetke. Spletni uporabniki so viralni senzaciji nadeli kar rubrično ime 'nevarne' oziroma 'smrtonosne' hlače.

"Mi lahko nekdo pove, kaj je Zara naredila tem ljudem in zakaj imajo vsi ureznine in praske? Nima smisla. Zakaj ne kupijo hlač, ki so prave dolžine za njihovo višino?" se je spraševala ena od uporabnic na TikToku, druga pa fenomen opisala z besedami: "Široke, svilene hlače, zaradi katerih ženske težko hodijo in se vanje zapletajo, ker so tako široke."

Poletje je, široke in zračne hlače so obvezna oprema – slepo sledenje trendom v zadnjih letih prav tako. Zatekli smo se k modni oblikovalki, ki je diametralno nasprotje hitre in potrošne mode. Maja Štamol nam je zaupala, da ni tipična nakupovalka, ki hodi v trgovine, pravila ene kolekcije na leto se namreč drži tako pri nakupovanju kot pri oblikovanju.

Kdo pravzaprav narekuje potrošniški tempo in zakaj je na tisoče modnih navdušenk prepričanih, da potrebujejo kose, ki jih nosijo vsi? Preverite v prispevku.