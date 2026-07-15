Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

'Nevarne in smrtonosne' hlače, ki so obšle splet

Ljubljana, 15. 07. 2026 20.25 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Anastasija Jović E.M.
'Nevarne' hlače, ki so obšle splet

V zadnjih dneh na družbenih omrežjih poteka viralna polemika o 'nevarnih' hlačah. O fenomenu poroča celo ameriški CNN. Na stotine posnetkov žensk, ki se spotikajo ob dolge in široke hlače, padajo, se pri tem celo poškodujejo, nekatere pristanejo celo na urgenci. Komentarji pa od resno zaskrbljenih in zgroženih do solz nasmejanih. So hlače res lahko 'nevarne'?

Če imate vsaj eno družbeno omrežje, ste v zadnjih dneh naleteli na tovrstne posnetke. Spletni uporabniki so viralni senzaciji nadeli kar rubrično ime 'nevarne' oziroma 'smrtonosne' hlače.

"Mi lahko nekdo pove, kaj je Zara naredila tem ljudem in zakaj imajo vsi ureznine in praske? Nima smisla. Zakaj ne kupijo hlač, ki so prave dolžine za njihovo višino?" se je spraševala ena od uporabnic na TikToku, druga pa fenomen opisala z besedami: "Široke, svilene hlače, zaradi katerih ženske težko hodijo in se vanje zapletajo, ker so tako široke."

Poletje je, široke in zračne hlače so obvezna oprema – slepo sledenje trendom v zadnjih letih prav tako. Zatekli smo se k modni oblikovalki, ki je diametralno nasprotje hitre in potrošne mode. Maja Štamol nam je zaupala, da ni tipična nakupovalka, ki hodi v trgovine, pravila ene kolekcije na leto se namreč drži tako pri nakupovanju kot pri oblikovanju.

Kdo pravzaprav narekuje potrošniški tempo in zakaj je na tisoče modnih navdušenk prepričanih, da potrebujejo kose, ki jih nosijo vsi? Preverite v prispevku.

hlače zara nesreča nevarne
Moskisvet.com Tako izrezane buče bodo zatresle hlače še najbolj pogumnim
Zadovoljna.si Edini model hlač, ki ga potrebujete to sezono
Dominvrt.si Zakaj imajo nekatere ženske spodnjice pentljo?
Zadovoljna.si Ste že slišali za harem hlače? Nosimo jih še danes!
Vizita.si Kaj se zgodi, če se poškodujejo moda?
Zadovoljna.si Ali je sedenje s prekrižanimi nogami res tako nevarno, kot pravijo?
Zadovoljna.si Imate prevelike hlače? Tako vam nikoli več ne bodo zlezle dol
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Druk 89
15. 07. 2026 21.05
Danes so zenske ze vse samo dobre gospodinje ne na zalost gre vse v narobno smer.se rojevat jim ni vec samim.
Odgovori
+1
1 0
yss
15. 07. 2026 21.45
A bi morale ženske biti samo dobre gospodinje? Kdo o tem odloča? So ženske na Svetu zato, da rojevajo ? Izkazalo se je namreč, da je najbolj nevaren moški za žensko njen partner ali mož. Če bo tako, si veliko žensk niti partnerja ne bo več želelo Zakaj le?
Odgovori
0 0
AshBurton
15. 07. 2026 20.35
Vam se je na cedno zmesavo🤦
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
Poletje, kopalke in občutek, da nisi dovolj dobra
"Ne dotikaj se obraza" Stavek, ki ga najstniki slišijo, a pogosto ne pomaga
"Ne dotikaj se obraza" Stavek, ki ga najstniki slišijo, a pogosto ne pomaga
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
Slavna igralka z nasvetom, ki bo pomagal mnogim staršem
zadovoljna
Portal
Sta Petar in Anastasia še skupaj? Ena poteza je sprožila val ugibanj
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Hollywood žaluje za igralcem, ki je zaznamoval kariero Meg Ryan: Scott Bryce umrl po hudi bolezni
Bo začetna kemija zdržala?
Bo začetna kemija zdržala?
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
Ljubezenski trikotnik doseže prelomno točko
vizita
Portal
To je najslabša pijača za vaša jetra: pijejo jo tudi ljudje, ki mislijo, da živijo zdravo
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Kaj debelost naredi srcu, spanju in hormonom? Odgovor ni prijeten
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Po 50. letu v svoj zajtrk vključite ta tri živila in vaši možgani bodo delovali bolje kot kadarkoli prej
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka
cekin
Portal
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Zaslužila 65.000 evrov na leto, a si ni mogla privoščiti stanovanja: rešitev ji je spremenila življenje
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
Mislite, da ravnate pametno z denarjem? Te navade vas lahko drago stanejo
moskisvet
Portal
Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Majhen del, ki lahko povzroči velike težave z motorjem avtomobila
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Prva lezbijka na naslovnici Playboya: Zvezdnica razkrila tudi osebno zgodbo
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
Kako v letališki salon brezplačno: triki, ki jih uporabljajo potniki
dominvrt
Portal
Zaradi vročine psa polijejo z mrzlo vodo, a učinek je lahko ravno nasproten
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Najpogostejša poletna nadloga: tako se znebite madežev sončne kreme
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Mnogi jo zamenjajo za miš, v resnici pa vam na vrtu dela veliko uslugo
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
okusno
Portal
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Babice so poznale ta trik: zato so bile njihove ocvrte bučke vedno popolno hrustljave
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Tri osnovne napake, zaradi katerih blitva s krompirjem ne izpade dobro
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
voyo
Portal
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Hitri in drzni 4
Hitri in drzni 4
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804