Neverjetna 'menjava' obraza nasmejala spletne uporabnike

Nasmejal je tudi komentar, ki se je spomnil na zgoraj omenjenega "Rossovega kradljivega dvojnika": "Počakajte, ali to pomeni, da je bil tisti dvojnik Davida Schwimmerja, ki so ga lani ujeli pri kraji v supermarketu, v resnici Nick Cage?!"

"Mojstrovino" je ustvaril YouTubov uporabnik DerpFakes (že na memih temelječe ime je dovolj zgovorno). Objavil je dveminutni posnetek, v katerem se 55-letni Nicholas Cage spreminja v druge igralce in like, vključno s Phoebe in Chandlerjem.

Predvsem pa je zvezdnik sprožil obsesijo: uporabniki njegov obraz množično fotošopirajo na množico raznolikih likov. In ko rečemo množico, to mislimo – obstaja celo blog, na katerem lahko ure in ure zrete v podobe, kot so spodnje: