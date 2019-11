Neverjetno: tri sestre rodile skoraj naenkrat

V porodnišnici v črnogorskem Cetinju so v petek tri sestre v dobri uri in pol rodile štiri otroke. Prva je minuli petek okoli 9.30 ure v porodno sobo prišla Olivera, ki je rodila Stefano, za njo je njena sestra dvojčica Jasna rodila dvojčka Uroša in Anjo, serijo pa je okoli 11. ure sklenila Jelena, ki je na svet prinesla Darijo.

Ginekološko ekipo je vodil zdravnik Predrag Jovović, ob njem pa so bili pri vseh treh porodih še dva ginekologa, anesteziolog in pediater. "Porodi so potekali brez težav. Porodnice in njihovi otroci so dobro,"je povedal Jovović za lokalne črnogorske medije.

Ti so poročali, da je bila minuli petek najsrečnejša mati treh porodnic Mara Mugoša, ki je v enem dnevu dobila kar štiri vnuke.