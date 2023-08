New York Italiji vrnil ukradene starine v vrednosti 3,2 milijona evrov

Preiskovalci so italijanskim uradnikom med slovesnostjo v New Yorku vrnili 42 izjemnih predmetov, nekateri med njimi so bili stari približno 2500 let. "Še naprej popravljamo škodo, ki so jo povzročile desetletja dobro organizirane mreže tihotapljenja starin po Italiji," je povedal manhattanski okrožni državni tožilec Alvin Bragg. Dodal je, da so od začetka njegovega mandata leta 2022 Italiji vrnili več kot 200 starin.

Vodja tako imenovane vladne umetniške enote italijanskih karabinjerjev Vincenzo Molinese je izpostavil "velik uspeh preiskave", zahvaljujoč sodelovanju med ZDA in Italijo.

Med najdenimi in vrnjenimi deli je med drugim vaza iz Apulija na jugu Italije, katere starost so ocenili na 335 pred našim štetjem. Vazo so ukradli na pokopališču, nato pa jo je po navedbah tožilstva v tujino pretihotapil zloglasni trgovec z italijanskimi starinami Giacomo Medici. Predmet so zasegli julija v zasebni zbirki v New Yorku.

Tožilci v New Yorku so od leta 2017 vrnili številne predmete, ki so jih med 70. in 90. leti minulega stoletja nezakonito odnesli iz približno 20 držav. Med njimi so bili predmeti iz antične Grčije, Rimskega in Bizantinskega cesarstva, Iraka, Kitajske, Indije in Jugovzhodne Azije.