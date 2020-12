New York v času epidemije zavzeli grafiti

Pročelja več sto trgovin, ki so zaradi epidemije zaprle vrata, so "povabilo" za umetnike, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP meni kustosinja Marie Flageul iz Newyorškega muzeja ulične umetnosti (MoSA).

Svet umetnosti je grafite začel sprejemati v 80. letih prejšnjega stoletja, ko so ti pojavili v galerijah. Ekspresivna ulična umetnost pa je domišljijo javnosti prevzela v začetku novega tisočletja, ko je prešla iz nelegalnih prostorov v legalne.

A od marca dalje razcvet doživljajo prav nelegalni grafiti, ki se podivjano širijo. "Vsi se hočejo izraziti. Ljudem je dolgčas. Potrebujejo neko zaposlitev," še meni Saynosleep, ki je med novimi uličnimi umetniki med drugim videl 60-letnico.

Porast grafitov je maja le še razširilo gibanje Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter), saj ljudje v podporo gibanju na stavbe pišejo slogane in zahteve, povezane z rasno pravičnostjo.

Po mnenju Marie Flageul umetniki z grafiti izražajo, da so v letu praznih ulic in brez druženja še vedno tu. Njihova ustvarjalnost pa ni pogodu guvernerju države New York Andrewu Cuomu, ki meni, da so grafiti "dodaten znak propada" poleg povečanja števila umorov in streljanj.

Cuomo je za grafite posredno okrivil župana Billa de Blasia, kritiki pa so jezni, ker so mestne oblasti ukinile program odstranjevanja grafitov, ki jih je leta 2019 odstranil na skoraj 15.000 mestih. Za nekatere so grafiti prej kot umetnost znak vandalizma in jih spominjajo na temačne dni 70. in 80. let prejšnjega stoletja, ko je bil New York reven ter poln zločinov.