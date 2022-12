V duhu veselega decembra po svetu prižigajo lučke, da zaženejo praznično vzdušje. Tako so razsvetlili tudi božično drevesce v središču New Yorka pred Rockefeller Centrom. Kar osem kilometrov lučk je ovitih okoli 25 metrov visoke jelke, ki jo bodo januarja razrezali in podarili projektom za čistejše okolje. Svetlečega dogodka so se udeležili številni zvezdniki, ki so zapeli božične pesmi, med njimi Alicia Keys, Gwen Stefani in Blake Shelton.