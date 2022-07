Newyorški Coney Island dobiva nove zabaviščne atrakcije

Prvo vožnjo z vlakom smrti so na Coney Islandu odprli leta 1884 in novi "Toney Express" bo podoben izvirnemu. Odprli bodo tudi vožnjo po vodnih drčah Leti's Treasure. Oboje je poimenovano po dedku in babici Alessandra Zamperle , katerega družina je vpletena v cirkuse, karnevale in zabaviščne parke že več generacij.

Originalni Luna Park na Coney Islandu je uničil velik požar leta 1911, nato so ga obnovili, dokler ni od sredine prejšnjega stoletja začel propadati. Nekaj razpadajočih voženj in drugih atrakcij je ostalo, vendar to ni bil kraj za turistične obiske.

Coney Island so začeli ponovno oživljati po letu 2010, ko so zabaviščni park obnovili, od takrat naprej pa se prenavlja in raste. Zamperla je dejal, da bodo nove atrakcije odprli že sredi tega poletja.

Najprej pa se bodo v ponedeljek na dan neodvisnosti 4. julija po krajšem premoru zaradi covida-19 tam spet pomerili svetovni prvaki v goltanju hotdogov. V petek so tekmovalce stehtali in jim dali zeleno luč za nastop, podobno kot to počnejo z boksarji. Naslov brani 14-kratni zmagovalec tekmovanja Američan Joe Chestnut, ki si trenutno lasti tudi rekord s 76 požrtimi vročimi hrenovkami in kruhki v desetih minutah.