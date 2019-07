'Nezaželena Ivanka': hčerka Donalda Trumpa tarča posmeha na družbenih omrežjih

Ivanka Trump, hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegova svetovalka v Beli hiši, je postala tarča posmeha na družbenih omrežjih, po tem, ko se je dokaj neuspešno poskušala vključiti v pogovor svetovnih voditeljev na vrhu G20. Uporabniki so začeli uporabljati ključnik 'Nezaželena Ivanka' in jo 'fotošopirati' na fotografije, na katere ne spada.

Ivanka Trump je hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa, leta 2017 pa je zapustila Trumpovo organizacijo (Trump Organization) in tudi uradno postala svetovalka predsednika znotraj Bele hiše. V okviru svoje nove funkcije je s Trumpom odpotovala tudi na nedavni vrh G20 v Osako.

Na Twitterju je po videu, ki se je razširil kot požar, nastal ključnik #UnwantedIvanka (Nezaželena Ivanka).

Tam se je dokaj neuspešno poskušala vključiti v pogovor kmalu nekdanje premierke Velike Britanije Therese May, kanadskega premierja Justina Trudeauja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona in Christine Lagarde, generalno direktorico Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Pri tem jo je posnel novinar BBC-ja Parham Ghobadi in video delil na Twitterju, sprva pa so ga delili na Instagramu Elizejske palače.

Uporabniki tega družbenega omrežja so video, na katerem se svetovni voditelji ne zdijo najbolj navdušeni nad prisotnostjo Ivanke v njihovem krogu, pograbili, in začeli Trumpovo 'fotošopirati' na različne fotografije, na katere ne spada. Uporabili so na primer znamenito fotografijo iz noči, v kateri so pod Obamovo administracijo ameriški operativci ubili Osamo bin Ladna.

Nepozabna fotografija iz leta 1972, na kateri se rokujeta nekdanji ameriški predsednik Richard Nixon in kitajski diktator Mao Zedong. Z Ivanko Trump.

Vključili so jo tudi na fotografijo z Jaltske konference, srečanje zaveznikov med 4. in 11. februarjem 1945, na katerem so bili 'Veliki trije' – takratni ameriški predsednik Franklin D. Roosevelt, premier Velike Britanije Winston Churchill in voditelj Sovjetske zveze Josip Stalin.

Uporabniki Twitterja so se pošalili, da smo očitno pozabili, da je Ivanka pomagala tudi pri grajenju slovite stolpnice Rockefeller.

Zgodovina je mnogokrat pozabila na petega Beatla ...

... in na sedmega izmed slavnih Prijateljev. "Ker veste, da bo 'tu za vas' ... Tudi, ko ne bo zaželjena," je ob tem zapisal eden izmed uporabnikov Twitterja in namigoval na naslovno pesem iz serije Friends, I'll be There for You.

