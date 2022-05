Neznanec, oblečen v starko, želel s torto uničiti Mono Lizo

Splet so preplavile fotografije, na katerih je steklo pred legendarnim portretom Mone Lize iz pariškega muzeja Louvre umazano s smetano. Neznanec je namreč v portret, ki ga je leta 1519 dokončal Leonardo da Vinci, zalučal torto. Za to priložnost se je sicer mladi neznanec našemil v starko na invalidskem vozičku.

Kot poročajo očividci, naj bi se z vozičkom pripeljal čisto ob portret, čeprav je ta zaščiten z dodatnim steklom. Nenadoma naj bi vstal in v Mono Lizo zalučal torto, ki jo je skrival v naročju. "Morda se zdi noro, a moški, ki je bil oblečen v starko, je skočil z invalidskega stola in poskušal razbiti neprebojno steklo, ki ščiti Mono Lizo, nato pa po steklu pomazal torto, preden so ga končno ujeli varnostniki," je na Twitterju zapisala očividka.

Medtem ko se je varnostna služba trudila umiriti situacijo in odstraniti nepridiprava, so ostali prisotni snemali in fotografirali nastalo situacijo. Portret, ki je nastal med letoma 1503 in 1519, ni bil uničen, saj je zaščiten z neprebojnim steklom, ki je bilo po napadu umazano zaradi razmazane torte.