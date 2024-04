Nick Cave figure hudiča razstavil tudi v Bruslju

Vsestranski umetnik Nick Cave je širši javnosti poznan predvsem po glasbenem ustvarjanju kot pevec, tekstopisec in skladatelj, pa tudi kot pisatelj in scenarist. V zadnjih letih se je Cave, ki je sicer v mladosti študiral slikarstvo, a študij opustil, posvetil keramiki.

V zasebni galeriji Xavierja Hufkensa v bruseljskem predelu Ixelles je na ogled serija 17 glaziranih keramičnih figur z naslovom Hudič - življenje (The Devil - A life) , ki jih je Cave ustvaril med letoma 2020 in 2022, pripovedujejo pa zgodbo o hudiču od zibelke do groba.

Zanimanje Cavea za hudiča je povezano z njegovim ukvarjanjem z religijo in duhovnostjo, ki ju obravnava z mešanico skepticizma in prepričanja, piše v spremnem besedilu k razstavi. V figuri hudiča Cave vidi posameznika z napakami, ki stremi k izboljšanju in doživlja življenje na zelo človeški način.

Figure hudiča so ustvarjene v slogu viktorijanskih staffordshirskih figuric, ki so jih med letoma 1837 in 1900 izdelovali v majhnih tovarnah v Angliji. Prikazujejo 17 postaj v življenju hudiča, na kar nakazujejo tudi naslovi na figurah, denimo Hudič kot otrok, Hudičeva prva ljubezen, Hudič jezdi v vojno ali Hudič izkrvavi do smrti.