Čeprav bo nekaj dni bolj hladno, poletja še zdaleč ni konec in še bo čas, da skočimo na morje in v kopalke. A kaj je letos v modi in kaj je popularno samo na Instagramu? Modna strokovnjakinja in žirantka v šovu Zvezde plešejo, Nika Ambrožič Urbas, nam je zaupala nekaj letošnjih modnih smernic.