Nirvano toži 'dojenček' z ikonične naslovnice albuma Nevermind

Elden trdi, da sta njegova " resnična identiteta in ime za večno povezana s komercialnim spolnim izkoriščanjem, ki ga je doživel kot mladoletnik, to pa je bilo distribuirano in prodajano po vsem svetu v vsem času od izida do danes''. Navaja, da je zaradi umetniškega dela "utrpel in še naprej trpi vseživljenjsko škodo" , vključno z "ekstremno in trajno čustveno stisko". To je po njegovih besedah ''vplivalo na njegov normalen razvoj in izobraževalni napredek'' , omenil pa je tudi potrebo po ''medicinskem in psihološkem zdravljenju.''

Elden, rojen 7. februarja 1991, je ob tem dejal, da njegovi starši nikoli niso podpisali dokumenta, s katerim bi dovolili uporabo fotografije svojega sina na naslovnici albuma. Dodal je še, da se razgaljena fotografija dojenčka uvršča med otroško pornografijo. ''Slika je razkrivala Spencerjev intimni del telesa in opolzko prikazovala njegove genitalije, kar je bilo v javnosti prisotno od tistega dne pa vse do danes,'' je zapisano v dokumentih, vloženih na sodišče v Kaliforniji.

Zaradi naštetega zahteva vsaj približno 128 tisoč evrov odškodnine od vsakega od petnajstih obtoženih, med katere se uvrščata še živa člana Nirvane, Dave Grohl in Krist Novoselic, pa tudi skrbnik zapuščine Kurta Cobaina, njegova nekdanja žena Courtney Love in fotograf Kirk Weddle.

Spencer je v preteklosti že večkrat poustvaril legendarno naslovnico, in sicer kot najstnik in kot odrasel človek – zmeraj je bil oblečen v kopalne hlače – s tem pa obeležil deseto, dvajseto in petindvajseto obletnico izida plošče Nevermind. Občasno je ob tem izrazil tudi dva različna pogleda na fotografiranje. Leta 2016 je namreč priznal, da ga je odmevnost naslovnice z leti vedno bolj motila:''Bil sem del tega ogromnega projekta. Težko je, počutiš se, kot da si slaven zaradi ničesar.'' Dejal je še: "Težko se je ne razburiti, ko slišiš, za koliko denarja je šlo ... Ko grem na bejzbolsko tekmo, pomislim: 'Človek, vsi na tej tekmi so verjetno videli moj mali otroški penis.' Počutim se, kot da so mi odvzeli del človekovih pravic."

Vseeno pa se je v preteklosti kdaj zdelo, da dogodka ne obžaluje: ''Ta stvar je bila zame vedno pozitivna in mi je odprla številna vrata," je pred šestimi leti povedal za Guardian. "Zdaj imam 23 let in sem umetnik. Ta zgodba mi je dala priložnost, da sem pet let sodeloval s Shepardom Faireyjem, kar je bila izjemna izkušnja. Je velik glasbeni poznavalec. Ko je slišal, da sem otrok Nirvane, se mu je zdelo, da je to res kul."

Leta 2008 je njegov oče za eno od radijskih postaj spregovoril o nastanku fotografije. Takrat mu je Weddle, fotograf in družinski prijatelj, na zabavi ob bazenu ponudil manj kot 200 evrov. Družina je na fotografiranje hitro pozabila, dokler se ni album Nevermind čez tri mesece pojavil v vseh prodajalnah plošč v Los Angelesu. Takrat enoletnik je čez nekaj mesecev v zahvalo prejel tudi platinasti album in medvedka.

Studijski izdelek, ki je vključeval tudi hite Smells Like Teen Spirit, Come as You Are in Lithium, je bil po vsem svetu prodan v 30 milijonih kopijah.