Nizozemca uradno nočejo 'pomlajšati' za 20 let

"Gospod Ratelband ima vso svobodo, da se počuti 20 let mlajši in se temu primerno obnaša," so povedali sodniki. Vendar pa bi sprememba datuma njegovega rojstva pomenila, da bi iz registrov rojstev, smrti in porok izginilo dvajset let zapisov.

Emil Ratelband trdi, da se počuti diskriminiranega zaradi svoje starosti, ta pa vpliva tudi na njegove zaposlitvene možnosti in uspešnost na Tinderju.

"Pri 69 letih se spopadam z omejitvami. Če bi bil star 49, pa bi lahko kupil novo hišo, vozil drugačen avtomobil in več delal,"je povedal ob sprožitvi sodne bitke pred približno mesecem dni.

"Če na Tinderju rečem, da sem star 69 let, ne dobim odgovora. Če bi bil star 49 in z obrazom, ki ga imam, pa bi bil v boljšem položaju," je dodal 11. marca 1949 rojeni motivacijski govorec. Ratelband je dejal še, da ima po besedah njegovih zdravnikov telo 45-letnika, opisal pa se je kot "mladi bog".