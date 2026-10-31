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Poleg buč, na ogled tudi strašljive orhideje
Vampirji, zmaji in opice. Sliši se kot prizor iz grozljivke, a v resnici gre za prav posebne orhideje. Njihovi nenavadni cvetovi spominjajo na pravljična bitja, ime pa so dobile po slavnem grofu Drakuli. A čeprav delujejo srhljivo, so za ljudi povsem neškodljive – pravzaprav so v nevarnosti one. Številnim vrstam v naravi grozi izumrtje, tudi njim. Kje jih imajo in ali bodo uspele preživeti?
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