Poleg buč, na ogled tudi strašljive orhideje

Vampirji, zmaji in opice. Sliši se kot prizor iz grozljivke, a v resnici gre za prav posebne orhideje. Njihovi nenavadni cvetovi spominjajo na pravljična bitja, ime pa so dobile po slavnem grofu Drakuli. A čeprav delujejo srhljivo, so za ljudi povsem neškodljive – pravzaprav so v nevarnosti one. Številnim vrstam v naravi grozi izumrtje, tudi njim. Kje jih imajo in ali bodo uspele preživeti?