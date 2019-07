Nočni kralj dobil svojo žival – zimsko muho

Kdo bi si mislil, da v današnjem času še vedno najdemo nove vrste rastlin in živali. Naš planet tako še vedno preseneča. Samo v Avstraliji so lani na sveže poimenovali okoli 230 novih vrst. Med njimi je tako tudi majhna čmrljevka (vrsta muhe, ki spominja na čebelo), ki so ji nadeli ime Paramonovius nightking. Prvi del latinskega imena ne deluje nič posebno, drugi del – nightking, pa zveni mnogim znano. Še posebno tistim, ki so brali ali gledali serijo Igra prestolov. Novo odkrita čmrljevka je namreč dobila ime po enem izmed glavnih zlikovcev v dotični seriji – in to po Nočnem kralju.

In čemu takšno ime? Žuželka je namreč zimska žival, na glavi pa ima trnast izrastek. Zveni znano? To pa ni vse. Samice namreč izležejo jajčeca v druge žuželke, ko se iz njih zvali ličinka, pa gostitelj postane pravi zombi – še bolj znano? Nočni kralj je namreč tako ustvaril svojo mogočno vojsko, s katero je želel zavzeti fantazijski svet Georgea R. R. Martina.

"Naše delo ima tudi hudomušno stran. Poimenovanje novih vrst je res nekaj najbolj zabavnega za nas," je ob priložnosti dejal lokalni taksonomist (strokovnjak, ki opisujejo nove vrste živali in rastlin). Dodal je tudi, da je kolega, ki je poimenoval vrsto velik oboževalec serije in s tem se je želel zahvaliti ustvarjalcem za vse lepe trenutke, ki jih je doživel ob gledanju serije. "Ko se nekaj zgodi v znanstveni fantastiki ali fantaziji, je velika verjetnost, da se je to že zgodilo v naravi."