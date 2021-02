Noja Franca ni več

Se spomnite noja Franca, ki je z lastnikom in najboljšim prijateljem pavom Janezom spoznaval Slovenijo? Obiskal je ankaransko plažo in se z gondolo pripeljal na Veliko planino. Bil je prava medijska zvezda. Zdaj pa so njegovi lastniki sporočili, da je poginil.

S kmetije Cetin so sporočili, da je poginil njihov hišni ljubljenček noj Franci. "Hvala ti za vse srečne urice in dogodivščine, preživete s tabo. Srečno na tvoji poti kjerkoli že si," je zapisal njegov lastnik Janez Cetin. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Spomnimo, da je pred skoraj dvema letoma noj Franci, skupaj s svojim prijateljem pavom Janezom, postal prava medijska zvezda. Skupaj z lastnikom se je sprehajal po Sloveniji, obiskal pa je tudi hrvaško prestolnico in požel veliko navdušenje. Junija 2019 se je Franci poškodoval, njegovo okrevanje pa je bilo upočasnjeno, saj je ravno takrat izginil njegov najboljši prijatelj pav Janez. Slednji se je na srečo po dveh tednih pohajkovanja vrnil nazaj domov, pozdravil pa se je tudi noj Franci. Tako sta že julija istega leta skupaj z lastnikom obiskala ankaransko plažo, kjer sta ukradla vso pozornost, še pred tem pa je noj Franci z gondolo obiskal Veliko planino. icon-expand Leta 2019 je noj Franci obiskal slovensko morje. FOTO: POP TV Čeprav je bil Franci star le dobri dve leti, je doživel veliko več, kot marsikateri drug hišni ljubljenček. Postal je prava medijska zvezda, ki se ga bo spominjalo veliko ljubiteljev živali. Številni so se že odzvali na objavo o njegovi smrti in se poklonili prijaznemu ptiču. icon-expand