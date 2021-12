Nominiranci za nagrade grammy bodo prejeli darila slovenske oblikovalke Marjete Hribar

Da smo Slovenci tudi kreativni in zelo nadarjeni, vedo marsikje po svetu. Za svetovno prepoznavnost v umetnosti pa skrbijo glasbeni ustvarjalci, modni oblikovalci, arhitekti in drugi umetniki. Mednje se prav gotovo lahko prišteva tudi zasavska oblikovalka Marjeta Hribar, ki je najbolj znana po kolekcijah nakita iz starih rudarskih materialov. Hribarjevo je pred kratkim doletela čast, ki je prišla v obliki povabila ameriške Snemalne akademije, ki podeljuje prestižne glasbene nagrade grammy. Slovenka bo tista, ki bo za nominirance pripravila darila. Kot nam je zaupala, pa se trenutno bolj osredotoča na korektno izpeljano nalogo, kot na to, kdo vse bo nakit prejel.

Marjeta Hribar je slovenska oblikovalka nakita, ki se pri oblikovanju poslužuje predvsem starih rudarskih materialov, kot so nerjaveče jeklo, guma in premog, v novonastajajočo kolekcijo pa vključuje še ostale drage kovine. Prav to njeno ustvarjanje dela še toliko bolj posebno in tudi slovensko. Neopažena ni ostala niti čez lužo, kjer so njen talent in lepe ter vrhunske izdelke opazili organizatorji, ki pripravljajo podelitev prestižnih glasbenih nagrad grammy. Nominiranci in nagrajenci letošnjih grammyjev tako ne bodo domov odnesli le zlatih gramofončkov, presenetili jih bodo tudi z unikatnim nakitom, ki ga za njih že izdeluje Hribarjeva.

icon-expand Marjeta Hribar FOTO: osebni arhiv Marjete Hribar

Marjeta je povabilo k sodelovanju s Snemalno akademijo dobila preko njene spletne strani, zgodba pa se je začela z galerijo v New Yorku, kjer so ji ponudili, da napiše daljši predstavitveni članek o svojem delu. "Povabili so me organizatorji, ki pripravljajo prireditve okoli samega dogodka podelitve, ker so opazili dodano vrednost oblikovanja nakita iz premoga, kot izviren, ekološki ter predvsem stilsko drugačen način oblikovanja nakita. Daljša predstavitev je bila opisana v enem od člankov umetnostne galerije v New Yorku, kjer so prvič prišli v stik z zgodbo o KUOLMI nakitu in me preko moje spletne strani tudi kontaktirali," nam je povedala Marjeta.

Naročnik ji očitno tudi popolnoma zaupa, saj z naročilom ni prejela nobenih dodatnih navodil ali zahtev, ki bi jo omejevale pri sami izdelavi ali kreiranju teh unikatnih daril: "Od naročnika ni bilo posebnih zahtev glede oblikovanja, bolj je pomembno, da kot oblikovalka predam kose, ki bodo primerni za oba spola, z dodanim opisom zgodbe o premogu, iz katerega je izdelan nakit, ter predvsem, da je primeren tako za nominirance kot tudi predstavnike medijev, ki bodo na kraju dogodka. Rdeča nit oblikovanja je seveda slovenski dizajn ročno izdelanega nakita, kjer je vsak kos neponovljiv in poseben."

icon-expand Marjeta Hribar ustvarja nakit, ki ga bodo prejeli nominiranci 64. grammyjev. FOTO: osebni arhiv Marjete Hribar

Za vsakega umetnika, ki ustvarja nekaj svojega in unikatnega, je takšno povabilo posebna čast in hkrati velika priložnost. Nominiranci nagrad grammy so glasbeniki, ki so zvezdniki svetovnega formata, med letošnjimi pa so Justin Bieber, Jay-Z, Olivia Rodrigo in Billie Eilish. Na naše vprašanje, ali pri oblikovanju nakita razmišlja, da ga bo domov odnesla tudi Taylor Swift, nam je odgovorila: "O tem se mi zdi za zdaj še zelo nehvaležno razmišljati, saj moram najprej svojo nalogo – pripravo daril – izpeljati nadvse korektno, temu pa bodo kot vsaki stvari sledile posledice. V kolikor bom prvi del opravila dobro, se lahko zgodi tudi slednje, vendar pa bomo o teh sanjah sanjali, ko bo nakit prispel tja in bo čas za podelitev. Zagotovo pa po tihem človek upa, da bo njegovo delo pravilno razumljeno in všečno ženski, kot bi bila ona."

Čeprav njen nakit že poznajo v tujini, pa oblikovalka ne ve, ali je kakšen njen kos že spravljen med nakitom katerega izmed nominirancev. Ima pa podatek, da je nekaj kosov prav gotovo že odpotovalo k naročnikom v Ameriko. Tokratno povabilo je zanjo veliko priznanje, kaj pa si od njega obeta? "To sodelovanje je zagotovo potrditev mojega dela in oblikovanja tudi v svetu, kar meni osebno pomeni, da grem v pravo smer. Se več pa mi pomeni predvsem zaradi vseh ljudi, ki so predhodno že verjeli vame, kajti tako razveseljive novice pomenijo, da se dogajajo tudi dobre stvari in mi smo del njih," nam je odgovorila umetnica.